Vòng loại EURO 2028 đang trở thành tâm điểm chú ý khi bóng đá châu Âu chuẩn bị bước vào cuộc đua giành vé dự ngày hội lớn nhất lục địa. Lễ bốc thăm tại Belfast sẽ xác định các bảng đấu, đồng thời mở ra những kịch bản cạnh tranh đáng chờ đợi. Những thông tin về lịch trình, thể thức và nhóm hạt giống sẽ được 8xbet tổng hợp qua nội dung dưới đây.

Vòng loại EURO 2028 bốc thăm khi nào, ở đâu?

Lễ bốc thăm vòng loại EURO 2028 được ấn định vào Chủ Nhật, ngày 6/12/2026, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế Belfast thuộc Bắc Ireland. Sự kiện bắt đầu lúc 18h00 theo giờ Trung Âu, tương ứng 00h00 ngày 7/12 tại Việt Nam. Đây là cột mốc quan trọng giúp các đội tuyển xác định đối thủ và chuẩn bị kế hoạch thi đấu.

Belfast từng nằm trong kế hoạch đăng cai EURO 2028 trước khi Bắc Ireland rút lui nhưng thành phố vẫn được lựa chọn tổ chức lễ bốc thăm. Vòng chung kết sẽ diễn ra vào mùa hè năm 2028 tại Anh, Xứ Wales, Scotland và Ireland. Hiện chưa có thông báo chính thức về kênh phát sóng, dù người hâm mộ có thể chờ đợi thông tin từ UEFA về việc truyền hình trực tiếp sự kiện.

Thể thức thi đấu và cách phân chia suất tham dự VCK EURO 2028

Khác với một số kỳ giải trước, vòng loại EURO 2028 có những quy định đáng chú ý về số bảng, suất đi tiếp và quyền lợi dành cho các nước đồng chủ nhà.

12 bảng đấu và 20 suất trực tiếp

Theo thể thức được công bố, các đội tuyển sẽ được phân vào 12 bảng, mỗi bảng gồm 4 hoặc 5 đại diện. Những đội đứng đầu bảng chắc chắn giành vé tham dự vòng chung kết. Bên cạnh đó, 8 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất cũng được trao quyền đi tiếp trực tiếp.

Như vậy, vòng loại EURO 2028 sẽ xác định 20 đội tuyển thông qua thành tích vòng bảng. Bốn đội nhì bảng còn lại phải tham gia vòng play-off cùng những đội vô địch bảng Nations League chưa có vé. Cơ chế này khiến cuộc cạnh tranh không chỉ tập trung vào ngôi đầu mà còn diễn ra quyết liệt giữa các đội xếp thứ hai.

Bốn nước chủ nhà vẫn phải tranh tài

Anh, Xứ Wales, Scotland và Ireland không được tự động góp mặt tại vòng chung kết dù cùng tổ chức giải đấu. Cả bốn đội vẫn phải tham dự vòng loại và được bố trí ở những bảng khác nhau. Quy định này giúp duy trì tính cạnh tranh trong hành trình tìm kiếm các suất tham dự.

Tuy nhiên, UEFA dành hai suất dự phòng cho những đội chủ nhà có thành tích tốt nhất nhưng chưa giành vé bằng con đường thông thường. Đây là điểm đặc biệt của vòng loại EURO 2028 nhằm bảo đảm quyền lợi cho các quốc gia đăng cai. Vì chỉ có hai suất dự phòng, các đội chủ nhà vẫn cần hướng tới thành tích tốt nhất thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào cơ chế ưu tiên.

Nations League phân chia nhóm các hạt giống

Kết quả Nations League đóng vai trò quan trọng trong việc phân chia nhóm hạt giống. Ba đội đứng đầu mỗi bảng League A được xếp vào nhóm số 1, tạo lợi thế khi xác định đối thủ. Đây là nguyên nhân Italia vẫn giữ vị trí hạt giống hàng đầu dù không thể tiến vào tứ kết Nations League.

Theo danh sách dự kiến, nhóm số 1 của vòng loại EURO 2028 gồm Pháp, Bỉ, Italia, Hà Lan, Hy Lạp, Đức, Tây Ban Nha, Anh, Bồ Đào Nha, Đan Mạch, Na Uy và nhiều khả năng có Croatia. Trong khi đó, Thụy Điển, Bosnia và Thụy Sĩ thuộc nhóm số 2 còn Bắc Macedonia nằm ở nhóm số 3. Cách phân chia này có thể ảnh hưởng đáng kể đến mức độ khó khăn của từng bảng đấu.

Nations League ảnh hưởng thế nào đến lịch thi đấu EURO?

Không chỉ quyết định thứ tự hạt giống, Nations League còn tác động trực tiếp đến cách sắp xếp lịch trình của vòng loại EURO 2028. Tám đội lọt vào tứ kết Nations League sẽ được bốc thăm theo cơ chế hai phương án, nghĩa là mỗi đội có hai khả năng phân bảng thay thế nhau. Kết quả cuối cùng chỉ được xác định sau loạt trận tứ kết diễn ra từ ngày 25 đến 30/3, giúp UEFA sắp xếp lịch thi đấu phù hợp với thành tích của từng đội.

Những đội tiến vào vòng chung kết Nations League phải tham dự Final Four đầu tháng 6 nên được xếp vào bảng 4 đội. Trong khi đó, các đội dừng bước ở tứ kết có thể thuộc bảng 5 đội và bắt đầu vòng loại EURO 2028 từ tháng 6. Riêng Italia, vị trí thứ ba tại Nations League giúp họ giữ suất hạt giống số 1, mở ra cơ hội thuận lợi hơn để HLV Roberto Mancini cùng các học trò tìm lại vị thế sau chiến dịch chưa như kỳ vọng.

Kết luận

Vòng loại EURO 2028 hứa hẹn mang đến cuộc cạnh tranh hấp dẫn với 12 bảng đấu, nhiều con đường giành vé và cơ chế đặc biệt dành cho các nước chủ nhà. Lễ bốc thăm tại Belfast ngày 6/12/2026 sẽ giúp các đội tuyển xác định rõ hơn thử thách phía trước. Sự liên kết với Nations League cùng những thay đổi về lịch thi đấu khiến hành trình đến EURO lần này trở nên đáng chờ đợi.