Lịch thi đấu CS2 Major 2026 chính thức bắt đầu ngày 24/11 và kéo dài đến 13/12 tại Singapore, nơi 32 đội tuyển tranh tài cho chức vô địch danh giá. PGL Singapore Major là giải Major thứ hai trong năm, sau IEM Cologne, với tổng tiền thưởng 1,25 triệu USD. Những cuộc đối đầu giữa các đội CS2 hàng đầu cũng trở thành tâm điểm theo dõi của cộng đồng Esports tại 8xbet, đặc biệt khi vòng mở màn đã xác định 8 cặp đấu hấp dẫn.

Lịch thi đấu CS2 Major 2026 và các mốc quan trọng

PGL Major Singapore 2026 chưa khởi tranh tính đến ngày 18/11, vì vậy chưa có kết quả chính thức. Giải đấu gồm 3 giai đoạn Swiss và vòng Playoffs, tạo nên hành trình cạnh tranh kéo dài gần 3 tuần. Lịch thi đấu CS2 Major 2026 được phân chia rõ ràng để người hâm mộ thuận tiện theo dõi từng chặng.

Các mốc thời gian chính của giải được công bố như sau:

Giai đoạn Thời gian Số đội Stage 1 24-27/11 16 Stage 2 28/11-1/12 16 Stage 3 2-6/12 16 Playoffs 10-13/12 8 Chung kết 13/12, 17:00 2

Ngày khai mạc có 8 cặp đấu được công bố, nổi bật là HEROIC gặp Imperial, Team Liquid đối đầu GOSH và FaZe chạm trán Wildcard. Các trận vòng 1 diễn ra từ 11:00 đến 14:00 theo giờ Việt Nam, sau đó tiếp tục vòng 2 trong cùng ngày. Kết quả của lịch thi đấu CS2 Major 2026 sẽ được xác định khi các đội chính thức bước vào tranh tài.

Diễn biến các giai đoạn tại PGL Singapore Major

Từ vòng Swiss đến trận tranh cúp, mỗi chặng thi đấu đều có yêu cầu riêng về thành tích và thể thức.

Stage 1 mở màn với 16 đội tuyển

Stage 1 diễn ra từ ngày 24 đến 27/11, quy tụ 16 đội chưa được đặc cách vào vòng sau. Các đội thi đấu theo hệ thống Swiss, trong đó 3 chiến thắng giúp họ đi tiếp và 3 thất bại đồng nghĩa bị loại. Những trận thông thường sử dụng BO1, còn các cuộc đối đầu quyết định suất đi tiếp hoặc dừng bước áp dụng BO3.

Theo lịch thi đấu CS2 Major 2026, ngày 24/11 có 16 loạt BO1 thuộc hai vòng đầu tiên. Vòng 3 diễn ra ngày 25/11, tiếp theo là vòng 4 ngày 26/11 và vòng cuối ngày 27/11. 8 đội vượt qua giai đoạn này sẽ gia nhập nhóm được mời thẳng vào Stage 2.

Stage 2 tiếp tục cuộc đua giành vé

Giai đoạn thứ hai diễn ra từ 28/11 đến 1/12 với 16 đội, gồm 8 đại diện vượt Stage 1 và 8 đội được đặc cách. Hệ thống Swiss tiếp tục được áp dụng nhằm chọn ra những tập thể có thành tích tốt nhất. Mỗi đội cần đạt 3 trận thắng trước khi nhận đủ 3 thất bại để giành quyền bước tiếp.

Lịch thi đấu CS2 Major 2026 tại Stage 2 bắt đầu bằng hai vòng trong ngày 28/11. Ba vòng tiếp theo lần lượt được tổ chức từ 29/11 đến 1/12 với BO3 dành cho các trận mang tính quyết định. Tám đội chiến thắng sẽ tiếp tục hành trình tại Stage 3.

Stage 3 xác định 8 suất Playoffs

Stage 3 được tổ chức từ ngày 2 đến 6/12, tiếp tục có 16 đội tham dự. 8 đội vượt qua Stage 2 phải cạnh tranh cùng 8 đại diện được đặc cách vào thẳng giai đoạn này. Điểm khác biệt quan trọng là toàn bộ các trận đấu đều sử dụng BO3 thay vì kết hợp BO1 như hai vòng trước.

Trong lịch thi đấu CS2 Major 2026, Stage 3 được xem là chặng sàng lọc cuối cùng trước vòng loại trực tiếp. Các đội vẫn cần 3 chiến thắng để đi tiếp, trong khi 3 thất bại khiến hành trình khép lại. Chỉ 8 tập thể có kết quả tốt nhất được quyền tranh chức vô địch.

Playoffs và trận chung kết BO5

Playoffs diễn ra từ ngày 10 đến 13/12 tại Singapore Indoor Stadium với 8 đội vượt qua Stage 3. Các trận tứ kết được chia đều trong hai ngày 10 và 11/12, còn bán kết tổ chức ngày 12/12. Trận tranh hạng ba và chung kết diễn ra ngày 13/12, lần lượt lúc 13:30 và 17:00 theo giờ Việt Nam.

Theo lịch thi đấu CS2 Major 2026, tứ kết, bán kết và tranh hạng ba đều áp dụng BO3. Riêng trận chung kết sử dụng BO5, yêu cầu đội vô địch giành chiến thắng trên 3 bản đồ. Đây là thử thách cuối cùng để xác định chủ nhân danh hiệu Major tại Singapore.

Các đội tham dự CS2 Major 2026 và cách theo dõi giải đấu

CS2 Major 2026 quy tụ 32 đội tuyển, được phân nhóm dựa trên bảng xếp hạng Valve Regional Standings ngày 2/11. Nhóm vào thẳng Stage 3 gồm MOUZ, Team Vitality, Aurora, Team Spirit, BB Team, Team Falcons, FURIA và Legacy. Trong khi đó, Natus Vincere, G2 Esports, Astralis, The MongolZ cùng 4 đội khác được đặc cách vào Stage 2.

Stage 1 có những tên tuổi đáng chú ý như FaZe Clan, HEROIC, Team Liquid, Ninjas in Pyjamas và Eternal Fire. Đây cũng là lần đầu một quốc gia Đông Nam Á đăng cai Counter-Strike Major với các trận Playoffs tổ chức tại nhà thi đấu có sức chứa hơn 12.000 khán giả. Người hâm mộ có thể theo dõi lịch thi đấu CS2 Major 2026 qua các kênh phát sóng chính thức của PGL và cập nhật kết quả sau mỗi vòng tại 8xbet.

Kết luận

Lịch thi đấu CS2 Major 2026 hứa hẹn mang đến gần 3 tuần tranh tài hấp dẫn giữa 32 đội tuyển hàng đầu thế giới. Ba giai đoạn Swiss sẽ lựa chọn 8 đại diện xuất sắc nhất bước vào Playoffs tại Singapore Indoor Stadium. Trận chung kết BO5 ngày 13/12 là thời điểm quyết định nhà vô địch cùng danh hiệu Major cuối cùng của năm.