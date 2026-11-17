Lịch thi đấu AIC 2026 đang thu hút cộng đồng Liên Quân Mobile khi vòng Wildcard mở màn bằng những cuộc đối đầu đáng chú ý. Sáu đội tuyển bước vào cuộc cạnh tranh giành 4 suất cuối cùng để hoàn thiện danh sách tham dự giai đoạn chính. Các diễn biến của giải đấu cũng được cộng đồng esports tại 8xbet đặc biệt quan tâm khi Việt Nam cũng có những đại diện bắt đầu hành trình chinh phục sân chơi quốc tế.

Lịch thi đấu AIC 2026 và kết quả vòng Wildcard

Vòng Wildcard diễn ra trong hai ngày 16 và 17/11/2026 với 6 đội chia thành hai bảng. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt theo thể thức BO5, áp dụng luật cấm chọn quốc tế. Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành quyền tham dự Swiss Stage, nơi quy tụ 16 đại diện xuất sắc.

Ngày 16/11, BanMei Gaming mở màn bằng chiến thắng 3-0 trước GAM Esports lúc 13h00. ONE Team sau đó đánh bại FPT x Flash với tỷ số 3-2 ở trận đấu lúc 16h00. Đến 19h00, SOLYX Esports tiếp tục vượt qua GAM Esports 3-0, khiến đội tuyển này gặp nhiều bất lợi trong cuộc đua giành vé.

Theo lịch thi đấu AIC 2026, ngày 17/11 có 3 trận quyết định thứ hạng cuối cùng của hai bảng. King of Gamers Club gặp FPT x Flash lúc 13h00, SOLYX Esports đối đầu BanMei Gaming lúc 16h00 và King of Gamers Club chạm trán ONE Team lúc 19h00. Kết quả những cuộc đối đầu này sẽ xác định 4 đội tuyển bước vào giai đoạn chính.

Các đội tuyển tham dự và những giai đoạn quan trọng của AIC 2026

Sau Wildcard, lịch thi đấu AIC 2026 tiếp tục với sự góp mặt của các đại diện mạnh đến từ AOG, RPL và GCS.

12 đội giành quyền vào thẳng Swiss Stage

Việt Nam có 4 đại diện tham dự giai đoạn chính gồm Saigon Phantom, FPT Polytechnic, BOOM Esports và BOX Gaming. Những đội tuyển này giành suất thông qua thành tích tại Đấu Trường Danh Vọng Mùa Đông 2026. Sự góp mặt của họ mang đến nhiều kỳ vọng cho người hâm mộ Liên Quân Mobile trong nước.

Thái Lan đóng góp Buriram United Esports, FULL SENSE, eArena và Tenacity. Khu vực GCS có ANK Gaming, Deep Cross Gaming, Wanin Flash Wolves cùng Hong Kong Attitude. Với sự hiện diện của nhiều đội tuyển giàu kinh nghiệm, lịch thi đấu AIC 2026 hứa hẹn chứng kiến những cuộc cạnh tranh quyết liệt.

6 đội Wildcard tranh 4 suất cuối cùng

Bảng A quy tụ BanMei Gaming, SOLYX Esports và GAM Esports, trong khi bảng B gồm ONE Team, FPT x Flash và King of Gamers Club. Các đội phải cạnh tranh trực tiếp trong thời gian ngắn để giành vị trí thuộc nhóm hai đội dẫn đầu. Vì vậy, mỗi kết quả đều có thể tác động đáng kể đến cơ hội đi tiếp.

Đáng chú ý, FPT x Flash và FPT Polytechnic là hai đội tuyển khác nhau. FPT Polytechnic đã có vé trực tiếp, còn FPT x Flash phải vượt qua vòng Wildcard. Sự khác biệt này là chi tiết người hâm mộ cần lưu ý khi theo dõi lịch thi đấu AIC 2026.

Swiss Stage khởi tranh từ ngày 3/12

Swiss Stage diễn ra từ ngày 3 đến 13/12/2026 với tổng cộng 16 đội tuyển. Trong đó, 12 đại diện có suất trực tiếp sẽ cùng 4 đội vượt qua Wildcard tranh quyền tiến vào Playoffs. Đây là giai đoạn quan trọng khi các đội cần duy trì phong độ ổn định để tiếp tục hành trình.

Hiện lịch thi đấu AIC 2026 tại Swiss Stage chưa có đầy đủ thông tin về cặp đấu và khung giờ cụ thể. Ban tổ chức sẽ cập nhật những chi tiết này khi hoàn thiện kế hoạch thi đấu. Người hâm mộ nên theo dõi các kênh chính thức hoặc 8xbet để nắm thời gian ra sân của từng đội.

Playoffs và chung kết diễn ra cuối tháng 12

Vòng Playoffs dự kiến tổ chức từ ngày 17 đến 20/12/2026 dành cho những đội vượt qua Swiss Stage. Các cặp đấu và nhánh thi đấu chưa được công bố cụ thể. Đây sẽ là chặng tranh tài quan trọng trước khi những đại diện xuất sắc nhất bước vào vòng cuối cùng.

Theo lịch thi đấu AIC 2026, bán kết và chung kết tổng được bố trí trong hai ngày 26-27/12. Giải đấu năm nay tổ chức tại TP.HCM và Bangkok, đánh dấu kế hoạch diễn ra ở hai thành phố thuộc hai quốc gia. Những trận cuối cùng sẽ xác định đội tuyển giành chức vô địch quốc tế mùa giải 2026.

Cách theo dõi trực tiếp và cập nhật kết quả AIC 2026

Người hâm mộ có thể theo dõi lịch thi đấu AIC 2026 thông qua YouTube Liên Quân Mobile eSports – Garena, Facebook Cao Thủ Liên Quân, trang chủ 8xbet và website chính thức của Liên Quân Mobile. Những nền tảng này cung cấp thông tin về lịch phát sóng, kết quả và các thông báo quan trọng. Đường dẫn livestream từng ngày sẽ được bổ sung khi ban tổ chức công bố.

Bên cạnh việc xem trực tiếp, lịch thi đấu AIC 2026 còn giúp khán giả theo sát hành trình của các đại diện Việt Nam. Saigon Phantom, BOX Gaming, BOOM Esports và FPT Polytechnic bắt đầu từ Swiss Stage, trong khi FPT x Flash phải cạnh tranh tại Wildcard. Việc cập nhật tỷ số và thời gian thi đấu sẽ giúp người xem không bỏ lỡ những cuộc đối đầu đáng chú ý.

Kết luận

Lịch thi đấu AIC 2026 mang đến hành trình cạnh tranh hấp dẫn từ Wildcard đến Swiss Stage, Playoffs và chung kết tổng. Những chiến thắng đầu tiên của BanMei Gaming, ONE Team và SOLYX Esports đã tạo nên khởi đầu sôi động cho giải đấu. Với 16 đội tuyển cùng các trận quyết định cuối tháng 12, AIC năm nay hứa hẹn tiếp tục thu hút sự quan tâm của cộng đồng Liên Quân Mobile.