Arsenal đang bước vào giai đoạn quan trọng trong kế hoạch giữ chân các trụ cột khi nhiều hợp đồng lớn cùng kết thúc vào mùa hè 2028. Những diễn biến nhân sự này đang trở thành cuộc thảo luận bóng đá đầy sôi động tại 8xbet, bởi chúng có thể tác động trực tiếp đến sức mạnh đội bóng. HLV Mikel Arteta cần duy trì bộ khung đủ sức tranh danh hiệu, nhưng không thể bỏ qua nguy cơ phình to quỹ lương và già hóa lực lượng.

Arsenal đối mặt thời hạn hợp đồng vào năm 2028

Ngày 30/6/2028 đang trở thành cột mốc khiến ban lãnh đạo đội bóng thành London phải tính toán kỹ lưỡng. David Raya, Kai Havertz, Martin Odegaard, Ben White, Declan Rice, Mikel Merino và Jurrien Timber đều có hợp đồng hiện tại kết thúc vào thời điểm này. Bảy cầu thủ giữ những vị trí quan trọng, khiến việc xử lý tương lai của họ trở thành nhiệm vụ không thể trì hoãn.

Trong nhóm này, Odegaard, Raya, Rice, Merino và Timber còn đảm nhiệm vai trò lãnh đạo ở các cấp độ khác nhau. Phần lớn đang ở độ tuổi sung sức, trong khi Timber vẫn có khả năng phát triển thêm về chuyên môn. Nếu Arsenal để toàn bộ bước vào năm cuối hợp đồng, CLB sẽ đối diện nguy cơ suy giảm lợi thế đàm phán và đánh mất những tài sản chuyển nhượng trị giá hàng chục triệu bảng.

Những quyết định nhân sự đang chờ Mikel Arteta

Bài toán hiện tại không đơn thuần là giữ cầu thủ ở lại bởi mỗi bản hợp đồng mới đều ảnh hưởng đến cấu trúc tài chính và kế hoạch phát triển lâu dài.

Declan Rice, David Raya và Timber tiến gần hợp đồng gia hạn

Arsenal đang tiến gần đến thỏa thuận mới với Declan Rice, David Raya và Jurrien Timber, qua đó thể hiện ý định duy trì những nhân tố đáng tin cậy. Cả ba đóng vai trò quan trọng trong hệ thống của Arteta và có vị trí tương đối vững chắc. Việc hoàn tất đàm phán sớm sẽ giúp đội bóng tránh những bất ổn không cần thiết khi mùa giải tiếp tục diễn ra.

Đáng chú ý, Rice được dự kiến nhận mức thu nhập tương đương Bukayo Saka, người đang hưởng khoảng 300.000 bảng mỗi tuần. Đây là khoản đãi ngộ phản ánh vị thế của tiền vệ người Anh nhưng cũng tạo thêm áp lực lên ngân sách. Arsenal đồng thời đang thương lượng cải thiện hợp đồng cho Piero Hincapie, hậu vệ gia nhập từ Bayer Leverkusen năm ngoái.

Odegaard, Havertz và những trường hợp khó xử

Không phải cầu thủ nào cũng có thể chắc chắn được đề nghị gia hạn với điều kiện hấp dẫn. Odegaard và Havertz cùng 27 tuổi, White đã 29 tuổi còn Merino bước sang tuổi 30. Những con số này buộc ban lãnh đạo cân nhắc thời hạn hợp đồng mới thay vì chỉ nhìn vào đóng góp ở thời điểm hiện tại.

Arsenal còn sở hữu nhiều cầu thủ có cam kết kéo dài qua tuổi 30, gồm Gabriel Magalhaes, Eberechi Eze, Viktor Gyokeres, Ezri Konsa, Bruno Guimaraes và Martin Zubimendi. Nếu tiếp tục giữ nguyên toàn bộ lực lượng, độ tuổi trung bình có thể tăng đáng kể trong vài mùa tới. Đó là rủi ro khó xem nhẹ khi bóng đá đỉnh cao ngày càng đòi hỏi cường độ vận động lớn.

Áp lực quỹ lương và giá trị chuyển nhượng

Rice sẽ tròn 28 tuổi vào tháng 1 tới trong khi Raya hiện đã 31 tuổi. Những cầu thủ bước vào giai đoạn cuối tuổi 20 thường kỳ vọng nhận được bản hợp đồng dài hạn cùng mức lương cao hơn. Vì thế, Arsenal phải tính đến tổng chi phí trong nhiều năm, thay vì chỉ cân nhắc mức lương của từng cá nhân.

Một khó khăn khác là khả năng thu hồi vốn khi những cầu thủ lớn tuổi không còn phù hợp với kế hoạch. Hợp đồng dài và thu nhập cao có thể khiến việc tìm kiếm đối tác chuyển nhượng trở nên phức tạp. Nếu thiếu những thương vụ bán người hiệu quả, đội bóng sẽ gặp trở ngại trong việc bổ sung các tài năng trẻ.

Hai hướng đi cho chiến lược phát triển lực lượng

Arsenal có thể ưu tiên giữ đội hình hiện tại để theo đuổi danh hiệu trong 2 hoặc 3 mùa giải tới. Đây là lựa chọn phù hợp với định hướng của Arteta, người còn hợp đồng đến năm 2030 và đang xây dựng một tập thể giàu kinh nghiệm. Tuy nhiên, sự ổn định trước mắt có thể khiến quá trình thay thế thế hệ cầu thủ chủ chốt trở nên khó khăn hơn.

Phương án còn lại là trẻ hóa từng bước thông qua những thương vụ chuyển nhượng có tính toán. Giám đốc thể thao Andrea Berta sẽ phải tìm cách bán cầu thủ với mức phí hợp lý, điều mà Arsenal từng gặp nhiều trở ngại. Những quyết định này không chỉ liên quan đến ngân sách mà còn tác động trực tiếp đến chiều sâu đội hình.

Kết luận

Arsenal đang đứng trước những quyết định quan trọng khi hàng loạt trụ cột cần được giải quyết tương lai trước mùa hè 2028. Giữ chân các ngôi sao giúp đội bóng duy trì sức cạnh tranh nhưng cũng kéo theo áp lực về quỹ lương, tuổi tác và khả năng chuyển nhượng. Ban lãnh đạo cùng Arteta sẽ phải lựa chọn thận trọng để vừa bảo vệ tham vọng hiện tại, vừa tránh những khó khăn trong quá trình đổi mới lực lượng.