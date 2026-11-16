Chuyển nhượng LMHT 2027 đang thu hút sự chú ý sau khi CKTG 2026 khép lại, đặc biệt với tin đồn Zeus tái hợp T1. Nhiều tuyển thủ nổi tiếng tại LCK và LPL cũng chuẩn bị bước vào giai đoạn quyết định tương lai. Những diễn biến này trở thành chủ đề được cộng đồng Esports tại 8xbet quan tâm khi các đội tuyển bắt đầu xây dựng lực lượng cho mùa giải mới.

Thị trường chuyển nhượng LMHT 2027 có gì nổi bật?

Sau mùa giải 2026, nhiều đội tuyển hàng đầu Hàn Quốc phải giải quyết những hợp đồng sắp đáo hạn. T1, Gen.G và Hanwha Life Esports đều có các tuyển thủ quan trọng đứng trước lựa chọn gia hạn hoặc tìm bến đỗ khác. Trong đó, tương lai của Zeus đang tạo ra nhiều cuộc thảo luận nhất.

Tại Trung Quốc, chuyển nhượng LMHT 2027 cũng được dự báo sôi động với những cái tên như Bin, 369 và JackeyLove. Tuy nhiên, các thông tin về hợp đồng cần được phân biệt với thương vụ chính thức. Một tuyển thủ hết hạn hợp đồng vẫn có thể tiếp tục gắn bó với đội bóng nếu hai bên đạt thỏa thuận mới.

Những diễn biến chuyển nhượng đáng chú ý tại LCK

Tâm điểm của chuyển nhượng LMHT 2027 tại Hàn Quốc là khả năng Zeus trở lại T1 cùng những kế hoạch tái thiết đội hình.

Zeus được đồn đoán tái hợp Faker

Ngày 16/11, thông tin Zeus có thể trở về T1 tiếp tục lan rộng trên các diễn đàn Esports. Theo nguồn tin được Strafe dẫn lại từ Weibo, tuyển thủ đường trên được cho là đã đạt thỏa thuận hợp đồng 2 năm, kèm quyền gia hạn thêm 1 năm. Nếu thành hiện thực, anh sẽ tái hợp với Faker và Keria sau hai mùa giải xa cách.

Trước đó, Zeus được cho là đã từ chối đề nghị gia hạn đầu tiên từ Hanwha Life Esports. Hợp đồng của anh kết thúc ngày 16/11/2026, khiến khả năng thay đổi đội tuyển trở thành chủ đề nóng trong chuyển nhượng LMHT 2027. Dù vậy, T1, HLE và bản thân tuyển thủ chưa đưa ra xác nhận chính thức.

Hàng loạt ngôi sao Esports sắp hết hạn hợp đồng

Theo dữ liệu hợp đồng được tổng hợp, 28 trong số 50 tuyển thủ đánh chính tại LCK có thời hạn hợp đồng kết thúc ngày 16/11. Những trường hợp đáng chú ý gồm Doran của T1, Kiin và Canyon của Gen.G, Zeus và Kanavi của HLE. ShowMaker cùng Smash cũng nằm trong nhóm cần xác định tương lai.

Thị trường tuyển thủ tự do LCK dự kiến mở cửa lúc 9h00 ngày 17/11 theo giờ Hàn Quốc, tương đương 7h00 tại Việt Nam. Đây là cột mốc quan trọng của chuyển nhượng LMHT 2027 khi các tổ chức có thể xúc tiến đàm phán với những tuyển thủ đủ điều kiện. Tuy nhiên, việc hết hạn hợp đồng không đồng nghĩa các ngôi sao chắc chắn rời đội.

KIWOOM DRX và KT Rolster tìm kiếm nhân sự

KIWOOM DRX đang được liên hệ với nhiều tuyển thủ nổi tiếng, gồm Doran, Kanavi và Scout. Một số nguồn cộng đồng còn đề cập khả năng đội tuyển quan tâm Delight hoặc Lehends cho vị trí hỗ trợ. Dù tạo sức hút lớn, những thông tin này vẫn chưa được các bên liên quan xác nhận.

Trong khi đó, KT Rolster được cho là hướng đến bộ khung PerfecT, Raptor, Bdd, Taeyoon và Kellin. Đội tuyển đã gia hạn với Bdd và PerfecT đến hết năm 2028, tạo nền tảng cho kế hoạch dài hạn. Nếu hoàn tất các thương vụ còn lại, KT Rolster có thể sở hữu đội hình thay đổi đáng kể so với mùa trước.

BNK FEARX và Nongshim chuẩn bị mùa giải mới

BNK FEARX đã chính thức bổ nhiệm Rather làm HLV trưởng với hợp đồng kéo dài đến năm 2028. Edo chuyển sang vai trò tổng phụ trách, trong khi Lira tiếp tục đồng hành cùng ban huấn luyện. Những điều chỉnh này cho thấy đội tuyển đang ưu tiên củng cố bộ máy trước khi hoàn thiện lực lượng thi đấu.

Nongshim RedForce cũng gây chú ý với thông tin Deft chuẩn bị trở lại sau thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự. Theo báo chí Hàn Quốc, đại diện câu lạc bộ đã xác nhận kế hoạch chiêu mộ xạ thủ kỳ cựu cho mùa giải 2027. Sự trở lại của nhà vô địch CKTG 2022 hứa hẹn tạo thêm sức hút cho chuyển nhượng LMHT 2027.

LPL chuẩn bị bước vào giai đoạn nhiều biến động

Bên cạnh LCK, chuyển nhượng LMHT 2027 tại Trung Quốc cũng đáng chú ý khi nhiều tuyển thủ nổi tiếng sắp kết thúc hợp đồng.

Bin, 369 và JackeyLove đứng trước quyết định lớn

Theo các bảng theo dõi hợp đồng, nhiều ngôi sao LPL có thời hạn gắn bó với đội chủ quản kết thúc trong tháng 11/2026. Bin của Bilibili Gaming, 369 và JackeyLove của Top Esports là những trường hợp được quan tâm đặc biệt. TheShy, Meiko và GALA cũng xuất hiện trong danh sách cần theo dõi.

Nếu những tuyển thủ này thay đổi bến đỗ, tương quan sức mạnh giữa các đội có thể biến động đáng kể. Tuy nhiên, chuyển nhượng LMHT 2027 vẫn đang ở giai đoạn chờ đợi quyết định chính thức. Các tổ chức hoàn toàn có thể giữ chân trụ cột bằng những bản hợp đồng mới.

Weibo Gaming và các đội tuyển lớn chuẩn bị lực lượng

Weibo Gaming được nhắc đến trong những thông tin liên quan đến Ale, H4cker và zhiqiuyi. Một số nguồn theo dõi ghi nhận các biến động nhân sự từ đầu tháng 11, nhưng vai trò của từng tuyển thủ trong đội hình chính vẫn cần được làm rõ. Vì vậy, chưa thể khẳng định bộ khung thi đấu cuối cùng của đội tuyển.

Ngoài Weibo Gaming, JD Gaming và Invictus Gaming cũng phải theo dõi tình trạng hợp đồng của nhiều thành viên. Chuyển nhượng LMHT 2027 có thể tạo ra những cuộc tái thiết đáng chú ý nếu các đội lựa chọn thay đổi nhân sự chủ chốt. Những thông báo sau thời điểm hợp đồng đáo hạn sẽ giúp bức tranh lực lượng rõ ràng hơn.

Kết luận

Chuyển nhượng LMHT 2027 đang nóng lên với khả năng Zeus trở lại T1, hàng loạt hợp đồng đáo hạn tại LCK và những biến động tiềm năng ở LPL. Dù nhiều thương vụ chưa được xác nhận, các đội tuyển lớn đã bắt đầu chuẩn bị lực lượng cho mùa giải mới. Những ngày tiếp theo sẽ quyết định tương lai của nhiều ngôi sao và diện mạo các đội hình trong năm 2027.