Italia rời Brussels với thất bại 1-4 trước tuyển Bỉ, qua đó đánh mất cơ hội góp mặt tại tứ kết UEFA Nations League 2026/27. Chỉ vài ngày sau chiến thắng 3-1 trước Pháp, đoàn quân của Roberto Mancini bất ngờ bộc lộ hàng loạt vấn đề trong tổ chức phòng ngự. Cú trượt chân này trở thành chủ đề đáng chú ý khi Azzurri từng được nhiều độc giả 8xbet kỳ vọng sẽ tiến sâu.

Italia đánh mất lợi thế sau khởi đầu thuận lợi

Trước chuyến làm khách tại Brussels, đội bóng áo thiên thanh sở hữu 10 điểm sau 5 lượt trận cùng tinh thần hưng phấn từ chiến thắng trước Pháp. Những tín hiệu tích cực khiến người hâm mộ tin tưởng vào khả năng giành vé tứ kết. Tuy nhiên, sự tự tin nhanh chóng biến thành thất vọng khi đối thủ liên tục khai thác những khoảng trống trong hệ thống phòng ngự.

Pio Esposito mở tỷ số ở phút 11, mang đến khởi đầu lý tưởng cho Italia. Thế nhưng, Bỉ lập tức đáp trả bằng 3 bàn thắng của Maxim De Cuyper, Nathan Ngoy và Jeremy Doku ngay trong hiệp một. Chung cuộc, thầy trò Mancini thất bại 1-4, kết thúc vòng bảng ở vị trí thứ ba và chính thức dừng bước.

Những nguyên nhân khiến Azzurri sụp đổ bất ngờ

Thất bại của Italia không đơn thuần đến từ sai lầm cá nhân mà còn phản ánh những hạn chế trong cách vận hành chiến thuật.

Hàng phòng ngự thiếu tốc độ và khả năng bọc lót

Bỉ liên tục khai thác hai hành lang bằng những pha tăng tốc và phối hợp trực diện. Jeremy Doku trở thành mối đe dọa thường trực khi tận dụng khả năng rê bóng để vượt qua các tình huống đối đầu. Trong khi đó, Kevin De Bruyne điều tiết nhịp độ và tạo điều kiện cho đồng đội tiếp cận khu vực nguy hiểm.

Hàng thủ Italia gặp khó trong việc duy trì cự ly và hỗ trợ nhau khi đối phương chuyển trạng thái. Những khoảng trống phía sau hậu vệ biên thường xuyên xuất hiện, khiến các trung vệ phải xử lý trong thế bị động. Đây là nguyên nhân quan trọng khiến đội khách liên tiếp nhận bàn thua dù từng có lợi thế dẫn trước.

Thể lực suy giảm sau trận thắng Pháp

Chiến thắng 3-1 trước Pháp tiêu tốn nhiều năng lượng khi Azzurri phải duy trì cường độ pressing cao. Đến cuộc đối đầu với Bỉ, các cầu thủ không còn giữ được sự linh hoạt trong tranh chấp và di chuyển. Khả năng thu hồi bóng suy giảm khiến đối thủ dễ dàng triển khai những đợt tấn công tốc độ.

Sau trận, Mancini thừa nhận Italia gặp bất lợi về thể chất và không thể kiểm soát tốt những tình huống một đấu một. Tuy nhiên, thể lực chỉ giải thích một phần thất bại, bởi đội bóng vẫn cần phương án thích nghi khi không thể pressing liên tục. Việc thiếu giải pháp thay thế khiến Azzurri đánh mất thế chủ động quá nhanh.

Những điều chỉnh không mang đến hiệu quả như mong đợi

Khi đội nhà bị dẫn sâu, Mancini cố gắng thay đổi cách bố trí nhân sự nhằm cải thiện khả năng phòng ngự. Việc chuyển sang hệ thống ba hậu vệ được kỳ vọng giúp đội bóng tăng cường quân số ở khu vực trung tâm. Tuy nhiên, những thay đổi này không giải quyết được vấn đề tốc độ và khả năng theo kèm đối phương.

Italia vẫn thiếu sự kết nối giữa hàng tiền vệ và tuyến phòng ngự, đặc biệt khi Bỉ tổ chức phản công. Những khoảng trống tiếp tục xuất hiện dù đội hình đã được điều chỉnh. Điều đó cho thấy hạn chế không chỉ nằm ở sơ đồ mà còn ở khả năng thực hiện nhiệm vụ của từng vị trí.

Mancini cần thay đổi điều gì sau thất bại?

Dù phải dừng bước, Italia vẫn có những cơ sở để tiếp tục xây dựng đội hình nếu ban huấn luyện giải quyết được các vấn đề cốt lõi.

Tiếp tục tạo điều kiện cho các cầu thủ trẻ tiềm năng

Pio Esposito là một trong những điểm sáng hiếm hoi khi ghi bàn mở tỷ số trước Bỉ. Tiền đạo trẻ tiếp tục thể hiện khả năng chọn vị trí và dứt điểm trong vòng cấm, dù sau đó bỏ lỡ cơ hội trên chấm phạt đền. Những trải nghiệm như vậy có thể giúp anh trưởng thành hơn trong các trận đấu lớn.

Bên cạnh Esposito, Italia cần tiếp tục tạo điều kiện cho những nhân tố giàu năng lượng phát triển. Việc kết hợp sức trẻ với kinh nghiệm của các trụ cột sẽ giúp đội bóng duy trì sự cân bằng. Tuy nhiên, quá trình trẻ hóa phải đi kèm với yêu cầu nâng cao tính kỷ luật chiến thuật.

Xây dựng hệ thống phòng ngự ổn định

Trận thua Bỉ cho thấy Azzurri cần cải thiện khả năng chống phản công và tổ chức phòng ngự khi mất bóng. Các hậu vệ biên phải nhận được sự hỗ trợ kịp thời từ tiền vệ, đặc biệt trước đối thủ sở hữu những cầu thủ chạy cánh tốc độ. Việc giữ cự ly đội hình hợp lý sẽ giúp giảm nguy cơ bị khai thác khoảng trống.

Ngoài ra, Mancini cần chuẩn bị nhiều phương án chiến thuật để Italia thích nghi với từng đối thủ. Không phải trận đấu nào đội bóng cũng có thể áp đặt pressing như trước Pháp. Khả năng chuyển đổi giữa tấn công chủ động và phòng ngự chắc chắn sẽ quyết định sự ổn định trong tương lai.

Không quá lún sâu và cảm xúc bại trận

Kết thúc vòng bảng với 10 điểm và vị trí thứ ba, Azzurri không thể tiến vào tứ kết nhưng vẫn bảo đảm suất trụ lại League A. Thành tích này phản ánh một hành trình có cả điểm sáng lẫn hạn chế. Chiến thắng trước Pháp chứng minh đội bóng đủ khả năng cạnh tranh, trong khi trận thua Bỉ cho thấy khoảng cách cần thu hẹp.

Điều quan trọng với Italia lúc này là không để thất bại làm lu mờ những tiến bộ trước đó. Mancini cần đánh giá lại khả năng xoay tua lực lượng, quản lý thể lực và điều chỉnh chiến thuật trong trận. Chỉ khi giải quyết được các vấn đề ấy, Azzurri mới có thể duy trì phong độ trước những đối thủ mạnh.

Kết luận

Italia đã khép lại hành trình Nations League bằng thất bại 1-4 trước Bỉ, đánh mất vé tứ kết dù từng tạo nhiều kỳ vọng sau chiến thắng trước Pháp. Những hạn chế về phòng ngự, thể lực và khả năng thích nghi chiến thuật đặt HLV Roberto Mancini trước yêu cầu thay đổi. Nếu tận dụng tốt bài học tại Brussels, Azzurri vẫn có cơ hội xây dựng một tập thể ổn định và cạnh tranh hơn trong tương lai.